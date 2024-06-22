Армия РФ ночью нанесла массированный удар по энергообъектам на Украине

Российская армия минувшей ночью нанесла массированный комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Под него попали объекты в западных и восточных областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных Киеву.

Информацию об этом подтвердили в Минэнерго Украины и "Укрэнерго". В результате атаки, по данным местных властей, было повреждено "оборудование на энергообъектах".

Около 2.30 мск на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога, которая продлилась до пяти часов утра. Взрывы раздавались в Днепропетровской и Хмельницкой областях, в частности в Павлограде, в Винницкой области и в городе Луцк Волынской области, в Ивано-Франковской области, а также возле города Стрый Львовской области.

В МО РФ сообщили о поражении подразделения ВСУ экипажем вертолета Ка-52М

Часть ударов по объектам ВСУ наносилась дронами "Герань-2", после которых фиксировались прилеты крылатых ракет Х-101, пишет "Военная хроника".

В Стрые после взрывов наблюдались перебои с электроснабжением. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в свою очередь, заявил о пожаре после повреждения "объекта критической инфраструктуры".

Кроме того, удару подвергся некий объект в Ивано-Франковской области. Региональное управление Госслужбы по ЧС опубликовало фотографии тушения пожара на месте прилета, заявив, что это "учебное заведение", но сам фон, по традиции, размыло, чтобы затруднить идентификацию объекта.

Позднее подполье сообщило, что рядом с Ивано-Франковском было поражено место расположения ВСУ, которое они оборудовали в одном из учебных заведений. О числе жертв среди военных пока неизвестно - раненых развезли по близлежащим больницам.

Комбинированный удар затронул именно и военную, и энергетическую инфраструктуру на Украине. Так, например, в Стрые пострадала не только подстанция: местные слышали взрыв с сильной детонацией в направлении сортировочного участка ж/д станции, где находятся бывшие военные склады, вновь задействованные ВСУ. По пока не подтвержденным данным, на эти склады завезли детали самолетов.

Также жители Луцка в Волынской области Украины сообщили подпольщикам о мощном взрыве со стороны аэродрома. Известно, что на самом аэродроме находится "серьезный подземный бункер", арочные укрытия для самолетов и два больших склада с горюче-смазочными материалами. О разрушениях пока конкретики нет.

Что же касается Винницкой области, то прилет, видимо, был в городе Ладыжин, пишет координатор подполья Сергей Лебедев. Несколько месяцев назад там была практически уничтожена ТЭЦ, которая также попала под удары осенью 2022 года. Однако двумя днями ранее стало известно, что ТЭЦ была отремонтирована: там установили иностранное оборудование и ввели его в эксплуатацию.

"Наверное, кто-то слил информацию. Вроде говорят о двух прилетах", - пишет Лебедев со ссылкой на соратников.



Тогда удар пришелся по непосредственно по территории ТЭЦ, но критических повреждений не было. Сегодня ночью, похоже, "добивали" - новых сообщений из Ладыжина нет.