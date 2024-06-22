Трофейный танк "Лихачев" уничтожил позиции ВСУ у Часова Яра

Украинские позиции у Часова Яра уничтожены ударами трофейного танка Т-64, на котором в конце мая сдался военнослужащий ВСУ Максим Лихачев, сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

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"Вчера Т-64, на котором сдался Максим Лихачев, выехал на боевое задание под Часовым Яром. Удалось уничтожить позиции ВСУ", - сказал собеседник агентства.



Угнанный у ВСУ танк Т-64 передали на вооружение "Пятнашке"

Лихачев сдался российским войскам в конце мая под Донецком, прибыв на указанное место на угнанном у ВСУ танке Т-64. Сдавшимся оказался уроженец города Краснодон Луганской Народной Республики. Переданная в ДНР машина была названа именем Лихачева.