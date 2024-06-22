В США рассказали, как Вашингтон «защитил» аэродромы РФ

Украина не может атаковать ключевые аэродромы в России из-за ограничений США на дальность ударов по ее территории американским оружием. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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«Новая политика Вашингтона, позволяющая ВСУ обстреливать территорию России из американского оружия, привела к сокращению числа российских атак», – говорится в сообщении.



Вашингтон в любой момент может отказаться от нового соглашения с Киевом

Тем не менее, США по-прежнему сохраняют в силе ограничения на дальность ударов по территории РФ. Украинские боевики не могут расширить радиус действия американского оружия без согласия Вашингтона, поэтому для них остаются недосягаемыми ключевые российские аэродромы.

Речь идет о тех аэродромах, с которых взлетают оснащенные авиабомбами самолеты ВС РФ.

«Эти смертоносные управляемые бомбы наносят наибольший ущерб военным позициям украинцев», – пишет WP.



Украинские чиновники заявили, что Штаты ограничили удары до расстояния в 100 километров от российско-украинской границы. В Вашингтоне отказались уточнить дальность ограничений, однако отметили, что утверждения киевских источников не соответствуют действительности.

Напомним, ранее боец ВС РФ раскрыл последствия применения ФАБ-3000 под Харьковом. Российские войска впервые сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ в Липцах.