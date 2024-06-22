Средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над Брянской областью.
Как сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, украинские беспилотники были уничтожены над Суражским районом.
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«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
Ранее сообщалось о другом беспилотнике ВСУ, уничтоженном над Клинцовским районом Брянской области.