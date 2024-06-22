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Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе

Неизвестные атаковали судно у побережья Йемена. Такую информацию предоставил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании.

Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

В опубликованном на странице UKMTO в социальной сети X сообщении отмечается, что инцидент произошёл в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена в Аденском заливе.

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

«Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — отмечается в публикации.

Ранее йеменские хуситы проинформировали о крушении атакованного ими судна Verbena в Аденском заливе.

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