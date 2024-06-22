«Военная хроника» сообщила о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине

«Военная хроника» со ссылкой на мониторинговые каналы пишет о подготовке Ту-95МС ВКС России к ударам по Украине.

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«Украинские мониторинговые каналы сообщают, что четыре «стратега» Ту-95МС ВКС России взяли курс на южный район около Каспийского моря для проведения ракетных пусков», — говорится в заявлении.



NORTHCOM: Ту-95 ВКС России приближались к опознавательным зонам ПВО США и Канады

Ранее сообщалось, что воздушная тревога вновь объявлена на всей территории Украины.