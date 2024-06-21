На Украине установили рекорд по попытке одновременного бегства от мобилизации

Украинские силовики задержали в пятницу сразу 47 мужчин призывного возраста, пытавшихся избежать мобилизации путем бегства из страны. Об этом сообщил журналист Виталий глагола в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что пограничники совместно с со Службой безопасности Украины (СБУ) провели операцию в Одесской области рядом с молдавской границей. Было обнаружено четыре микроавтобуса и одна машина сопровождения. Помимо уклонистов, были задержаны семь организаторов.

Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Также, по его информации, каждый из беглецов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).