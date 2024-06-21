Правительство одобрило соглашение с Индией о воинских формированиях

Правительство России одобрило проект соглашения с Индией о порядке взаимного направления воинских формирований, военных кораблей и воздушных судов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Проект соглашения был подготовлен Министерством обороны России. При этом документ уже был согласован с МИД и другими органами исполнительной власти. Кроме того, он также был предварительно проработан индийской стороной.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить <...> проект Соглашения между правительством России и правительством Республики Индии о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов России на территорию Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — сказано в сообщении.



Ранее в Госдуму был внесен проект о причислении НКО в сфере благоустройства к социально ориентированным.