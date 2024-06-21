$87.96+2.5494.26+2.81
Войти в почту

В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

США не разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России
© РИА Новости

«Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, (...) по-прежнему ограничивает дальность ударов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, украинские войска не смогут наносить удары по ключевым аэродромам в России, которые используются самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы. При этом, добавляет WP, сейчас эти бомбы представляют большую угрозу для военных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ФРГ сообщили о применении ВСУ немецкой гаубицы для ударов по РФ

В конце мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.

Военные новости
Джозеф Байден