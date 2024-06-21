В США раскрыли детали соглашения с Украиной об ударах по России

США не разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по ключевым российским аэродромам, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

«Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, (...) по-прежнему ограничивает дальность ударов», — говорится в материале.



Как отмечает издание, украинские войска не смогут наносить удары по ключевым аэродромам в России, которые используются самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы. При этом, добавляет WP, сейчас эти бомбы представляют большую угрозу для военных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ФРГ сообщили о применении ВСУ немецкой гаубицы для ударов по РФ

В конце мая президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области.