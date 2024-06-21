Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж считает, что конфликт на Украине был спровоцирован Западом. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, отрывки из которого размещены на ее сайте.

По словам Фаража, который был одним из главных идеологов выхода королевства из состава Евросоюза, именно западные политики "спровоцировали войну", настаивая на расширении ЕС и НАТО.

"В 2014 году, выступая в Европарламенте, я сказал, цитирую: "На Украине будет война". Почему я это сказал? Для меня тогда было очевидно, что, постоянно расширяясь на восток, НАТО и ЕС дают <...> российскому народу повод думать, что на него снова собираются напасть", - отметил политик.



Ранее он также заявил, что украинским властям следует начать переговоры с РФ о мирном урегулировании конфликта. Фараж не исключил, что Украине придется отказаться от части территорий, которые она считает своими. Как отмечают британские СМИ, такой подход отличается от позиции правящей Консервативной партии: бывшие премьер-министры от тори Борис Джонсон и Лиз Трасс выступали за нанесение поражения России.

Перспективы партии

13 июня опрос социологической компании YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала Консервативную партию по популярности. Reform UK пользуется поддержкой 19% потенциальных избирателей, тогда как за тори готовы отдать голоса только 18%. Отрыв Лейбористской партии, считающейся фаворитом, от консерваторов составляет 19 процентных пунктов.

Однако, как отмечают британские эксперты, особенность проведения выборов в Соединенном Королевстве не гарантирует успеха Reform UК. В стране действует мажоритарная система относительного большинства с одним победителем, когда депутатский мандат получает лишь кандидат с максимальным числом голосов в своем округе. Бюллетени, поданные за других претендентов, не учитываются. При таком подходе преимущество обычно имеют традиционные политические силы.

Новые же партии, к которым относится образованная в 2019 году Reform UK, могут иметь широкую поддержку в целом по стране, но проигрывать соперникам, обладающим более мощными медийными и финансовыми ресурсами, в отдельных избирательных округах. Аналитики предполагают, что на практике Reform UK может рассчитывать на весьма ограниченное количество депутатских мандатов - около 3 из доступных 650, включая возможную победу самого Фаража в городе Клактон-он-Си на востоке Англии.