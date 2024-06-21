Российский летчик предотвратил столкновение с тремя дронами MQ-9 Reaper

Три американских беспилотника MQ-9 Reaper опасно сблизились с Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

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Инцидент произошел с 12:33 до 12:46 21 июня над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 метров.

«…произошло опасное сближение трех модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — добавил Попов.



Он отметил, что российский летчик смог «профессионально и своевременно предотвратить столкновение».

Также, по словам Попова, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировали 12 нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.