Подполье: около 200 военных ВСУ уничтожены при ударе по Одесской области
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что порядка 200 военных ВСУ, а также входящих в это число иностранных инструкторов, были уничтожены в результате удара ВС России по Грибовке в Одесской области.
Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на коллег из подполья.
По его словам, военные располагались на базах отдыха.
«Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы», — сказал он.
Вместе с этим он подчеркнул, что точных данных о числе погибших иностранных инструкторов нет, однако известно, что они англоязычные.
Ранее сообщалось, что в Одесской области прогремел взрыв.