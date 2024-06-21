Около 200 военных ВСУ уничтожены при ударе по Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что порядка 200 военных ВСУ, а также входящих в это число иностранных инструкторов, были уничтожены в результате удара ВС России по Грибовке в Одесской области.

Об этом он рассказал РИА Новости со ссылкой на коллег из подполья.

По его словам, военные располагались на базах отдыха.

«Уничтожено порядка 200 военных, среди которых офицеры и иностранные инструкторы», — сказал он.



Вместе с этим он подчеркнул, что точных данных о числе погибших иностранных инструкторов нет, однако известно, что они англоязычные.

Ранее сообщалось, что в Одесской области прогремел взрыв.