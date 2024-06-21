Хуситы показали свой первый беспилотный катер

Йеменские хуситы рассказали о первом беспилотном катере собственного производства. Об этом сообщает Al Masirah.

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Первая модель получила название «Тоуфан-1». Отмечается, что беспилотник может нести боевую часть массой 150 кг, при этом отличается высокой скоростью движения в 35 морских миль в час, маневренностью и малозаметностью.

Предполагается, что «Тоуфан-1» будет использоваться для поражения близлежащих морских целей, а также для прочих задач — атак на боевые корабли и военно-морские объекты противника.

«Лодка “Туфан-1” является качественным шагом в отечественном оружейном производстве и демонстрирует передовые возможности военно-морских сил в области разработки перспективных вооружений», — сообщает источник.



Ранее хуситы установили взрывчатку на борту атакованного ими судна.