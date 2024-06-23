Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО за час сбили 12 украинских БПЛА над Брянской областью
Силы ПВО армии России за час сбили 12 украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Два БПЛА — над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом», — написал в своём Telegram-канале губернатор.
Отмечается, что при попытках атак ВСУ по территориям области никто из мирных жителей не пострадал. Разрушения не зафиксированы.
Ранее средства ПВО сбили БПЛА над Брянской областью.