Губернатор Богомаз: cилы ПВО сбили еще девять дронов над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще девять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Дубровским районом, два дрона — над Брянским районом. По одному БПЛА были сбиты над Клинцовским районом, Новозыбковском и Стародубским муниципальными округами. Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет. 22 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.