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Губернатор Богомаз: cилы ПВО сбили еще девять дронов над Брянской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще девять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Богомаз: cилы ПВО сбили еще девять дронов над Брянской областью
© РИА Новости

По его словам, четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Дубровским районом, два дрона — над Брянским районом. По одному БПЛА были сбиты над Клинцовским районом, Новозыбковском и Стародубским муниципальными округами. Как заявил чиновник, пострадавших и разрушений нет. 22 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

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