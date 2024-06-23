Опубликовано видео третьего удара авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что Вооруженные силы России применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в ходе проведения специальной операции на Украине. Он также опубликовал кадры мощного взрыва. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Канал не уточнил, где именно произошла детонация авиабомбы ФАБ-3000. Удар российского снаряда по позициям противника в зоне проведения СВО стал уже третьим, попавший на видео.

Кадры дебютного применения авиабомбы ФАБ-3000 Воздушно-космическими силами России были опубликованы 20 июня. Тогда боеприпас массой более трех тонн был сброшен на пункт временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

На Западе оценили мощь российской авиабомбы ФАБ-3000

Второй ролик с детонацией ФАБ-3000 в зоне проведения СВО был опубликован на следующий день. Уточнялось, что удар пришелся по объекту в населенном пункте Липцы Харьковской области, где расположились подразделения ВСУ.

Ранее СМИ сообщали, что западные страны не верили в наличие у России сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000. По словам журналистов, государства не были осведомлены, насколько серьезные разрушения может нанести данный вид вооружения.