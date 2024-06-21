На Западе оценили мощь российской авиабомбы ФАБ-3000

Российская фугасная авиационная бомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способна нанести серьезный ущерб объектам противника. Возможности боеприпаса оценили в публикации немецкого издания Focus.

«Их [ФАБ-3000] огромная разрушительная сила может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб», — пишет автор.



Он отметил, что ФАБ-3000 — это одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. ФАБ-3000 оснащают УМПК, которые превращают свободнопадающую бомбу в высокоточный боеприпас.

В марте Минобороны России сообщило о начале массового производства ФАБ-3000. Также в России вдвое нарастили выпуск бомб ФАБ-1500 и многократно увеличили производство ФАБ-500.

Силовые структуры России сообщили, что Вооруженные силы РФ впервые применили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что вес бомбы составляет более 3 тонн. Кроме того, снаряд был оснащен универсальным модулем планирования и коррекции.

Источник уточняет, что первое использование ФАБ-3000 произошло на Харьковском направлении — удар пришелся по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ.

«ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Удар нанесен по ПВД врага в населенном пункте Липцы Харьковской области», — сообщили в силовых структурах.



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Российская фугасная авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую использовали в Харьковской области, установили на моментальный подрыв для максимального осколочно-фугасного воздействия. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

Отмечается, что это можно понять по глубине воронки, оставшейся после взрыва. Автор публикации обратил внимание, что вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы.

Журналист добавил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 способен нести три бомбы ФАБ-1500 с УМПК вместо одной ФАБ-3000.

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Применение Армией России планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции является плохой новостью для Киева. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.

Впервые ВС РФ применили управляемую ФАБ-3000 М-54 по базе ВСУ в четверг, 20 июня. В качестве боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый украинскими боевиками как пункт временной дислокации, в Липцах Харьковской области.

«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — написал Боуз в социальной сети.



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Впервые ВС РФ применили управляемую ФАБ-3000 М-54 по базе ВСУ в четверг, 20 июня. В качестве боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый украинскими боевиками как пункт временной дислокации, в Липцах Харьковской области.

Барражирующий боеприпас ФАБ-3000 сбрасывается на цель с бомбардировщика, летящего на высоты около 16 километров и на скорости около 1200 км/ч. Он предназначен для поражений особо крупных и особо укрепленных вражеских объектов — больших промышленных предприятий, мостов, портовых сооружений, дорожных узлов, огромных складов.

Полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг. Сергей Хатылев в интервью «Свободной Прессе» уточнил, что мощность этой бомбы позволяет ликвидировать все бетонные укрытия, которые были построены противником.

«Потом, представляете, батальон штурмует промышленное здание в населенных пунктах, куда ВС РФ заходили и заходят, сколько наших солдат под угрозой гибели, а тут одна трехтонная бомба решает все проблемы. По факту, не надо ничего штурмовать, надо потом зайти на эту территорию. Но дело в том, что 3000 — это не предел», — отметил собеседник издания.



Хатылев указал на западно-украинский психоз по поводу поставок Киеву истребителей F-16. А ведь эти самолеты как раз предназначены для того, чтобы сбивать или каким-то образом оттеснять российские Су-34-е, которые являются носителями этих бомб. Сюда же можно отнести данные о том, что США приостановили поставки систем Patriot иным странам, кроме Украины.

«Запад сейчас пытается подавить наши средства ПВО всеми силами, бьют, есть попадания. И вот мы им такой ответ подготовили. И намекаем: товарищи, просто сносить будем все подряд. Не будем с вами никакими РСЗО бороться. Мы вас сносить, выравнивать будем. Вот и все. Наступает это время», — подчеркнул полковник.



После первого использования ФАБ-300 военкоры отмечали, что прямого попадания в ПВД «не вышло», но все-таки это первое боевое применение в истории человечества бомбы такого калибра с УМПК, да и отклонение было «чисто по курсу» десяток метров.