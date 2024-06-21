США прекратили военную помощь Грузии

В «Акте авторизации обороны США» на 2025 год отсутствует запись о военной помощи грузинской стороне, заявила на брифинге в пятницу оппозиционный депутат Теона Акубардия. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Записи о Грузии в Акте нет, финансирование нашей армии – нулевое», – сказала Акубардия.



Она обвинила в происходящем правящую «Грузинскую мечту», которой Запад пригрозил санкциями после принятия закона «О прозрачности иностранного влияния».

«Таким образом «Грузинская мечта», лишив Грузию военной помощи США, выполнила заказ Кремля», – сказала депутат.



По ее словам, без американской помощи Грузия не сможет оборонять себя. Власти Грузии это пока не прокомментировали.

В начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что возможное сокращение американской военной помощи Грузии плохо отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона.