В ФРГ сообщили о применении ВСУ немецкой гаубицы для ударов по РФ

Немецкий корреспондент Бьерн Штритцель заявил, что ВСУ использовали немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000 для атаки по территории России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на репортаж Штритцеля для Bild.

По его словам, ВСУ применили тактику быстрого удара и отступления, чтобы противостоять угрозе со стороны российских боевых беспилотников. Корреспондент также добавил, что гаубица была использована для остановки продвижения российских сил на Харьковском направлении.

«Сейчас у нас есть возможность сопроводить военных, выполняющих миссию, когда они выведут гаубицу из укрытия на огневую позицию и нанесут удары по заранее определенной цели внутри территории России, а затем быстро отступят», — рассказал Штритцель.



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