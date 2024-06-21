$85.42+2.7991.45+2.36
Войти в почту

Военэксперт раскрыл значение Часова Яра для наступления ВС РФ

Российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев. Тем не менее, это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, отметил он.

Военэксперт раскрыл значение Часова Яра для наступления ВС РФ
© РИА Новости
Взятие российской армией Часова Яра — это выход на оперативный простор, что, впрочем, не откроет дороги на Киев, Харьков или Сумы. Однако нарушится налаженная схема поставок вооружений и материально-технических средств украинской армии. ВСУ придется выстраивать другую систему, — заявил Хатылев.

Эксперт добавил, что город сильно укреплен, однако ВС РФ по силам перемолоть оборону противника в этом районе. По его мнению, в случае успеха Россия нанесет еще и психологический удар ВСУ, которые были уверены в неприступности Часова Яра.

А если все это совместить с действиями армии России на востоке, юге и юго-западе ДНР, то произойдет выравнивание линии фронта. Также она отодвинется от Донецка. У ВСУ будет меньше возможностей обстреливать город и прилегающие территории. В конце концов, это будет победа, которую Россия пытается достичь несколько месяцев, — сказал Хатылев.

Ранее 24-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которую перебросили под Часов Яр, сообщила, что столкнулась с «чрезвычайно сложной» ситуацией в городе и прилегающих районах. В подразделении признали, что ВС РФ продолжают активное наступление на данном участке. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Военные новости
Мнения