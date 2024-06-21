В ДНР рассказали о массовой сдаче в плен солдат ВСУ под Красногоровкой

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Lenta.ru

«В Красногоровке — я разговаривал с разведчиками пятой бригады — противник сдается уже, скажем так, в таком количестве, что уже можно до роты в месяц формировать только из живой силы противника», — рассказал советник. ТАСС

По словам Кимаковского, среди сдавшихся нет «идеологически заряженных». Он добавил, что бойцы ВСУ идут в бой в основном со стрелковых оружием, со слабой, как правило, минометной поддержкой. Кроме того, сообщил он, в Красногоровке «выявляются группы наемников», которые поражаются силами ВС России. News.ru