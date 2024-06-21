Путин заявил о планах нарастить поставки дронов в зону СВО

Россия будет наращивать поставки своим войскам в зону специальной военной операции на Украину беспилотных летательных аппаратов, комплексов контрбатарейной борьбы и другой техники, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. Также он рассказал о планах по совершенствованию вооруженных сил с опорой на современную науку и опыт спецоперации, передает пресс-служба Кремля.

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Будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи, — сказал глава государства.



Путин подчеркнул, что в основе развития армии должен лежать опыт проведения СВО, так как в мире складывается непростая международная ситуация. Появление новых вызовов и рисков требует всестороннего совершенствования вооруженных сил, считает он.

Также президент заявил, что Россия готова к широкому международному сотрудничеству по вопросам безопасности в Евразии. В том числе, по его словам, с ЕС и НАТО. Однако такое обсуждение возможно при согласии всех сторон, подчеркнул он.