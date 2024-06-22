Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торецка. Об этом политик написала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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«Прорыв на Торецк. Сейчас мы лишились позиций, которые были с 2014 года», — уточнила она.



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Парламентарий обвинила в случившемся генерала ВСУ Юрия Содоля, командующего объединенными силами ВСУ. По ее словам, защитные фортификационные сооружения не были подготовлены, а переброшенные на тот участок фронта украинские подразделения уже понесли потери.

«Выглядит так, что генерал Содоль не просто проявляет преступную халатность, но и умысел, работающий на врага», — отметила Безуглая.



Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский или не контролирует ситуацию, или является «сообщником» своего подчиненного.