Взвод уничтоженных бойцами Центрального военного округа боевых машин пехоты M2A2 ODS-SA Bradley был замечен в населенном пункте Сокол (Донецкая Народная Республика).

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О поражении одной из них рассказывалось совсем недавно. Ее вначале обездвижили огнем гаубиц, а затем подожгли дронами-камикадзе.

Еще одна БМП была поражена 6 июня, другую вывели из строя через день. Кроме Bradley, на улицах также видны другие образцы военной техники, потерянные формированиями киевского режима.э

47-я отдельная механизированная бригада "Магура", в которой эксплуатировались Bradley, продолжает нести существенные потери. При существующих темпах уничтожения скоро число превращенных в металлолом американских БМП приблизится к сотне.