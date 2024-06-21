Жители Украины боятся ВСУ: участились случаи домашнего насилия

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что количество случаев домашнего насилия, которое совершают вернувшиеся украинские военные, увеличилось на 14 процентов и продолжает расти. Об этом сообщили украинские СМИ.

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По данным Клименко, около 60 процентов людей, совершающих домашнее насилие на Украине, - это военные. Он отметил, что речь идет не только о военнослужащих ВСУ, а обо всех, кто участвовал в боевых действиях.

Министр заявил, что психологическая реабилитация военных на Украине находится в «зачаточном состоянии». Он предупредил, что страна столкнется с большими проблемами, если не подготовит больше специалистов. По словам Клименко, часть военных с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) или другими психологически проблемами могут получить зависимость от алкоголя или наркотиков, пойти в криминальную среду или «все это будет объединено между собой».

Ранее СМИ сообщили, что ПТСР было выявлено у более чем 12 тысяч украинских военных, но на лечение отправляют лишь солдат с самыми серьезными его проявлениями. Остальные продолжают службу и могут стать угрозой для других военных, предупреждали медики.