Путин: Россия будет работать над высокотехнологичной военной техникой

Президент России и Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники. В ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений российский лидер отметил, что на боевое дежурство будут поставлены уникальные образцы российского вооружения, доказавшие свои выдающиеся качества.

«В наших планах - дальнейшее развитие ядерной триады, как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал и повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск. Ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики», - заявил Путин.



Напомним, что в Кремле 21 июня проходит встреча российского руководства с выпускниками военных ВУЗов. В мероприятии принимают участие президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов. В своей речи глава оборонного ведомства заявил, что российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения.