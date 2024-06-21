Украинские военные потеряли за неделю до 610 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Днепр». RT на русском

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение четырем соединениям противника, во время чего Вооруженные силы Украины потеряли 1980 военных. В общей сложности ВСУ потеряли 13710 бойцов только за прошедшую неделю Вечерняя Москва

Также в военном ведомстве проинформировали об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в районе Крыма. Морские беспилотники были поражены силами Черноморского флота. Lenta.ru