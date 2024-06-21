СМИ: США убеждает украинцев воевать ради прибыли

Египетский политолог Ахмед Адель заявил в своей статье для InfoBRICS, что украинская армия не способна добиться успехов, но Вашингтон это не волнует. Он назвал главной целью США обогащение американской оборонной промышленности.

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Американское финансирование Украины за чуть более чем два года достигло 175 миллиардов долларов. Но на самом деле от этой помощи выигрывает военно-промышленный комплекс США, считает Адель. Он отметил, что военные заказы по замене оружия, которое поставляется Украине, заключаются правительством США на годы вперед. Прибыль американских производителей оружия обходится ВСУ огромными потерями, подчеркнул политолог.

«Украинские солдаты продолжают погибать <…> и просто используются в качестве пушечного мяса в непрямом конфликте Вашингтона с Россией», - заявил Адель.



Сейчас ВСУ находятся в отчаянной ситуации, но военно-промышленному комплексу США это на руку, подчеркнул автор. Недавно власти США одобрили новую помощь Украине, задержав некоторые поставки оружия другим странам. По словам Аделя, полученного Украиной оружия никогда не хватит, чтобы остановить продвижение России, но его достаточно для того, чтобы продлить конфликт и извлечь из него выгоду.