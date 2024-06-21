Группировка войск «Север» Вооруженных сил России за неделю отразила 17 контратак штурмовых групп. Об этом в пятницу, 21 июня, заявили в пресс-службе министерства обороны РФ.

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— В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны, — следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.



Кроме того, российские бойцы нанесли поражение четырем соединениям противника, во время чего Вооруженные силы Украины потеряли 1980 военных. В общей сложности ВСУ потеряли 13710 бойцов только за прошедшую неделю.

10 июня Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР. Неделей ранее российские военные заняли населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений Вооруженных сил Украины.

В начале июня группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Уманское в ДНР. В оборонном ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий военные нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад украинской армии.