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ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов, поражена инфраструктура военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункты дислокации наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ
© РИА Новости
"С 15 по 21 июня текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что "также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников".

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Минобороны России