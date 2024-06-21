ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов, поражена инфраструктура военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пункты дислокации наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"С 15 по 21 июня текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.



В Минобороны уточнили, что "также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников".