Боевики ВСУ вооружились пулеметом Мадсена разработки конца XIX века

У боевиков одной из запрещенных в России украинских группировок замечено музейное оружие, разработанное еще в 90-х годах XIX века. Речь идет о датском ручном пулемете Мадсена. Где они его раздобыли, пока не известно.

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Эти средства поражения использовались в русско-японской войне, двух мировых войнах, многочисленных локальных конфликтах. Их производство закончилось в начале 1950-х годов. Были варианты с различными калибрами.

Масса - 9 кг. Скорострельность: 350 - 450 выстрелов в минуту. Длина- 1165 мм. Применяются магазины на 25, 30 и 40 патронов.

Неоднократно сообщалось об имеющемся в ВСУ дефиците пулеметов, который покрывался поставками со складов советских ДП-27 и РПД. Похоже, и они уже закончились. Правда, в ряде стран Восточной Европы, например в Болгарии, продолжается выпуск ПК, и поставки оттуда будут продолжены.