В Госдуме рассказали об одной «системной проблеме» штурмовиков в зоне СВО

В Госдуме обратили внимание на невыплату в полном объеме денежного довольствия участникам специальной военной операции (СВО). О трудностях, с которыми столкнулись бойцы, в том числе штурмовики, рассказал депутат Максим Иванов в Telegram.

Как пояснил парламентарий, военнослужащие получают не все положенные им деньги из-за того, что прибывших на замену бойцов не вводят в штат. Это происходит по той причине, что выбывших из строя по ранению или пропавших без вести солдат не увольняют, отметил он.

«В итоге вновь прибывшие воюют наравне со всеми, но денежного довольствия получают меньше», — написал депутат.



Иванов не стал возлагать вину за складывающуюся ситуацию на командиров. Он пояснил, что у офицеров отсутствует возможность начислять зарплату со всеми надбавками бойцам, находящимся за штатом. Несмотря на это, депутат назвал проблему системной и заявил, что она в скором времени будет решена.

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Ранее Иванов рассказал о появлении на СВО врага «хуже хохла» — так он назвал полчища комаров, расплодившихся в зоне боевых действий. В связи с этим Иванов объявил о решении отправить в зону спецоперации репелленты — средства, предназначенные для отпугивания насекомых.