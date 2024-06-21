Президент Польши Анджей Дуда заявил, что анонсированные Белым домом задержки поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с ситуацией на Украине представляют проблему для польской безопасности. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции Radio Zet.

"Это всегда проблема, когда затягиваются поставки, особенно когда мы работаем над модернизацией [армии] и укреплением нашей безопасности", - отметил польский лидер.



Дуда заявил, что решение США стало следствием низкого уровня производства вооружений в последние годы. Вместе с тем Дуда добавил, что союзники по НАТО, в том числе США и Великобритания, придерживаются своих обязательств по защите польского неба.

На Украине оценили способность систем Patriot защитить энергообъекты страны

Минобороны Польши отметило, что контракты на поставку вооружений с США продолжат реализовываться, задержки с поставками будут касаться только узкой части заказанных у Вашингтона оружия и военной техники.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская администрация приняла решение передавать все производимые ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS ПВО Patriot и NASAMS Украине. Кирби уточнил, что в результате принятого американскими властями решения поставки ракет другим странам придется отложить, однако заверил, что заказчики все равно получат вооружения.