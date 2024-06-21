Боец роты «Тайфун» сообщил подробности штурма Очеретино

Бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ смогли неожиданно для ВСУ войти в поселок Очеретино и закрепиться там. Об этом сообщил командир штурмовой роты «Тайфун» с позывным Вечерний.

По его словам, задачи захода в населенный пункт изначально у роты не стояло. Но командиры роты и батальона решили не ждать.

«Это сыграло крайне важную роль, и мы залетели первыми в промзону, то есть до нас там войск не было. Мы зашли, закрепились, дали проход другим», — уточнил «Вечерний» в беседе с «Известиями».



Он вспомнил, что первых пленных брали «даже не с боем, а догоняли на улице». Они просто там гуляли. По показаниям боевиков ВСУ стало понятно, что противник не ожидал такого быстрого штурма.

Враг попытался выбить российских бойцов, бросив в бой натовскую бронетехнику, но сделать это не удалось.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский получил приказ о начале контрнаступления в Харьковской области.

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