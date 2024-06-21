Вспышка холеры зафиксирована среди ВСУ в Херсоне

Вспышку холеры выявили в Херсоне среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также гражданского населения. Об этом сообщает пророссийское подполье города.

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"В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", – цитирует их РИА Новости.



Оккупационные власти, по данным собеседника из сопротивления, боятся паники, поэтому скрывают информацию об эпидемии, выдавая эти случаи за брошной тиф.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка и некоторые специалисты предупреждают о возможной пандемии холеры. Однако ведомство выстраивает работу по профилактике, учитывая возрастающие риски, успокаивала она.