ICAN: Ведется подготовка к размещению ядерного оружия США в Великобритании

США продолжают подготовку к размещению своего ядерного оружия на территории Великобритании.

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"Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто в Великобритании", - заявил глава отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.



По его словам, США перебросят новое оружие в дополнение к сотне боеголовок, уже имеющихся в пяти странах Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, по словам Бернетта, с 2021 года Британия перестала быть открытой в отношении количества ядерного оружия.

Напомним, что о планах США по размещению ядерного оружия в Великобритании стало известно еще в 2023 году. Есть мнение, что ядерное оружие США могут разместить на авиабазе "Лейкенхит" в ста километрах от Лондона. Там же планируется развернуть две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые будут базироваться в специальных защищенных хранилищах, оборудованных системой загрузки термоядерных бомб B61.

Россия наблюдает за ситуацией с вероятным размещением ядерного оружия США на территории Великобритании и готова дать соответствующий ответ, если Вашингтон пойдет на такой шаг, заявил ранее постпред РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.