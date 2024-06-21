Появились кадры разрушительных последствий от удара ФАБ-3000 по ВСУ

В Сети распространяется кадры, снятые очевидцем на месте удара ФАБ-3000 с УМПК по расположению ВСУ в Липцах под Харьковом.

Последствия прилета трехтонной бомбы впечатляют - автору потребовалось более минуты ехать на машине, чтобы охватить площадь поражения. Он снял несколько разрушенных зданий, погнувшиеся от взрывной волны деревья.

Как подмечают в канале Fightbomber, хотя бомба была не совсем точна и упала рядом с пунктом временной дислокации ВСУ, у здания обвалилась противоположная сторона.

Напомним, о решении возобновить выпуск ФАБ-3000 стало известно в марте 2024 года. Об этом заявили после визита Сергея Шойгу, на тот момент министра обороны РФ, на одно из оборонных предприятий Нижегородской области.

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В советской время от выпуска ФАБ-3000 отказались из-за избыточной мощности.

В отличие от старой модели, новая трехтонная бомба оснащена модулем коррекции и планирования, что повышает ее дальность и точность.

По неофициальным данным, носителем ФАБ-3000 с УМПК является истребитель-бомбардировщик Су-34.