Разведчик выждал удачный момент и взял в плен 16 солдат ВСУ

Среди других боевых наград грудь командира разведвзвода старшего лейтенанта Владислава Медведева украшают два ордена Мужества. Неплохой набор для молодого офицера. Первый орден он заработал на второй день после захода в зону СВО - да еще в собственный день рождения. Форсировав реку, его бойцы попали под массированный обстрел. Чтобы спасти людей и выйти из ситуации с минимальным ущербом, взводному пришлось быстренько вспомнить все, чему учили в НВВКУ. Вспомнил, спас, вышел.

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Второй крест заработан в более затейливой ситуации.

"Мы собирались взять вражеский "опорник". Отработали артиллерией, подошли максимально близко. По наблюдениям с коптера и другим данным, в нем находилось до 10 человек. Дождались смены - их стало в два раза больше, 16 человек", - приводит слова Владислава Минобороны РФ.



Судя по дальнейшим словам и действиям Медведева, в новосибирском училище хорошо преподают не только тактику, но и психологию.

"Каждый знает: когда приходит смена, происходит легкое расслабление. Кто-то заступает и еще не переключился в рабочий режим. Другой снимается, предвкушая отдых... В этот момент мы с мотострелками подкрались с трех сторон, зажали их буквой "П" и открыли плотный огонь. Начали с гранатометов разных: все бабахает, взрывается, а мы под эту канонаду стали двигаться потихоньку: боевыми двойками и тройками, по возможности от укрытия к укрытию, - сужая "букву". Потом начали закидывать их гранатами, а в конце закричали: "Сдавайтесь, либо вам не жить".



Так и есть: боевую психологию в Новосибирске преподают серьезно и у старшего лейтенанта наверняка была по ней пятерка. Уж больно грамотно он все сделал: застал противника врасплох, нагнал жути и показал путь к спасению.

"Один вышел, поднял руки. Мы сразу сняли с него бронежилет, каску, он отложил оружие. Следом вышли и остальные украинские военнослужащие - они также сдались в плен".



В тыл разведчики конвоировали внушительную колонну.

Самым сложным в своей работе Владислав Медведев считает подготовку своих людей.

"Не ты себе делаешь погоны, зарабатываешь эти звезды - это делают люди, которые рядом с тобой. Один в поле здесь не воин, - уверен офицер. - Это как кулак: если один палец выпадает - пусть даже мизинец, - рука не имеет такой силы".



Но у старшего лейтенанта и люди обучены, и руки сильные. Он рассчитывает дожать противника - как дожал тот "опорник", - освободить нашу территорию и вернуться домой с победой.