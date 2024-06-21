В Белоруссии началась внезапная проверка готовности вооруженных сил

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил, сообщает пресс-служба Минобороны республики. Привлечены подразделения сил спецопераций, ракетных войск, а также военно-воздушные силы и войска ПВО.

© Министерство обороны РБ

К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, — сообщили в ведомстве.



В Минобороны отметили, что на первом этапе войска отработают вопросы оперативного занятия назначенных районов, их инженерной подготовки, организации охраны и обороны, а также заступления на боевое дежурство. Затем воинские части должны будут выполнить учебно-боевые задачи. На время проверки ВС республики задействуют полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях.