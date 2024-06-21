Применение Армией России планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции является плохой новостью для Киева. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.

© МО РФ

Впервые ВС РФ применили управляемую ФАБ-3000 М-54 по базе ВСУ в четверг, 20 июня. В качестве боевой цели был выбран четырехэтажный дом, используемый украинскими боевиками как пункт временной дислокации, в Липцах Харьковской области.

«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — написал Боуз в социальной сети.



Ранее Полковник запаса, начальник зенитно-ракетных войск КСПН 2007−2009 гг. Сергей Хатылев в интервью «Свободной Прессе» уточнил, что мощность этой бомбы позволяет ликвидировать все бетонные укрытия, которые были построены противником.