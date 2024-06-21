В США оценили возможность обсуждения с Россией ядерных рисков

Вашингтон открыт для разговора с Россией по вопросам ядерных рисков и контролю над вооружениями без привязки к украинскому конфликту.

Об этом заявили в Совете национальной безопасности США, передаёт РИА Новости.

При этом в СНБ добавили, что Белый дом никогда не связывал эти обсуждения с конфликтом на Украине.

При этом стало известно, что США обновляют свой ядерный арсенал, развёрнутый в пяти странах Европы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия может изменить свою ядерную доктрину.