Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

Боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять хитрость при использовании FPV-дронов. Его слова приводит РИА Новости.

Спецназовец рассказал, что ВСУ начали использовать гироскопы на FPV-дронах. По его словам, этот прибор обеспечивает стабилизацию устройству.