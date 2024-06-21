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Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

Боец центра специального назначения «Витязь» Росгвардии с позывным Москвич рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять хитрость при использовании FPV-дронов. Его слова приводит РИА Новости.

Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами
© РИА Новости

Спецназовец рассказал, что ВСУ начали использовать гироскопы на FPV-дронах. По его словам, этот прибор обеспечивает стабилизацию устройству.

«Со стороны кажется, будто села батарейка. Но как бы не так: движение рядом — и дрон оживает. Поэтому придерживаемся правила: не твое — не трогай», — объяснил он.

Военные новости
Росгвардия