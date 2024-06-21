Спецоперация на Украине 21 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 июня 2024 года.

ВКС России впервые применили ФАБ-3000 против ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы впервые применили в зоне проведения специальной военной операции авиабомбу ФАБ-3000, сообщает ТАСС.

Она имеет универсальный модуль планирования и коррекции. Удар был нанесен по пункту временной дислокации противника в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Радиус сплошного поражения у ФАБ-3000 - 230 метров, а осколки сохраняют свою убойную силу на дальности 1240 метров.

Ракета ЛМУР разнесла здание, где был пункт управления дронами ВСУ

На Херсонском направлении легкая многоцелевая управляемая ракета или «Изделие 305» уничтожила объект, где находился пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщает «Российская газета».

Вычислить противника помогла разведка. После прилета высокоточного боеприпаса раздался мощный взрыв, и половина здания превратилась в развалины.

ЛМУР хорошо себя зарекомендовали для таких точечных ударов. Они способны влетать в амбразуры дотов и других укреплений.

ВСУ не хватает сил для прорыва под Волчанском

Вооруженным силам Украины не хватает мощи, чтобы прорвать линию обороны России под Волчанском, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на заявление военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Он сослался на перехваченный доклад противника. Стало известно, что количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке.

Для успешного выполнения данной задачи Украине нужно увеличить силы как минимум в два раза. Также неудачи противника связаны и с низкими морально-волевыми качествам у бойцов.