Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июня 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июня 2024, в материале «Рамблера».
В Туве пройдет концерт в память о погибших участниках СВО
В рамках проекта «Воины Тувы — потомки «Черной смерти». Вечная слава и вечная память!» 22 июня в Кызыле состоится концерт в память о 100 погибших тувинских бойцах в зоне спецоперации, сообщает runews24.
Он пройдет в Доме народного творчества. Кроме того, в этот день там презентуют электронную и бумажную «Книгу памяти», посвященную участникам специальной военной операции.
Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
Глава «Центра добрых дел» Цветкова организовала сбор помощи для бойцов СВО
В Москве дан старт акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Его будут проводить в специальных уличных шатрах. Четыре из них находятся в районах Метрогородок, Богородское, Гольяново и Сокольники. Для горожан сформировали специальные списки необходимых предметов, в которых нуждаются бойцы спецоперации.
Точки сбора будут работать с 21 июня по 25 июля.
2 млрд рублей направят на создание центра поддержки бойцов СВО в Волгограде
20 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью уделил особое внимание функционированию региональной системы поддержки участников специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».
По его словам, в областном центре предстоит возвести многопрофильный центр поддержки бойцов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Здание будет находиться у подножия Мамаева кургана.
Общий объем инвестиций оценивают в 2 млрд рублей. Современный центр поддержки участников СВО позволит решать вопросы самого разного уровня, в том числе медико-социальной реабилитации и адаптации.