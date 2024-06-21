Мобилизация: последние новости на сегодня 21 июня 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 июня 2024, в материале «Рамблера».

В Туве пройдет концерт в память о погибших участниках СВО

В рамках проекта «Воины Тувы — потомки «Черной смерти». Вечная слава и вечная память!» 22 июня в Кызыле состоится концерт в память о 100 погибших тувинских бойцах в зоне спецоперации, сообщает runews24.

Он пройдет в Доме народного творчества. Кроме того, в этот день там презентуют электронную и бумажную «Книгу памяти», посвященную участникам специальной военной операции.

Проект был поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Глава «Центра добрых дел» Цветкова организовала сбор помощи для бойцов СВО

В Москве дан старт акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции, сообщает газета «Вечерняя Москва».

Его будут проводить в специальных уличных шатрах. Четыре из них находятся в районах Метрогородок, Богородское, Гольяново и Сокольники. Для горожан сформировали специальные списки необходимых предметов, в которых нуждаются бойцы спецоперации.

Точки сбора будут работать с 21 июня по 25 июля.

2 млрд рублей направят на создание центра поддержки бойцов СВО в Волгограде

20 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с общественностью уделил особое внимание функционированию региональной системы поддержки участников специальной военной операции, сообщает «Волгоградская правда».

По его словам, в областном центре предстоит возвести многопрофильный центр поддержки бойцов, ветеранов боевых действий и членов их семей. Здание будет находиться у подножия Мамаева кургана.

Общий объем инвестиций оценивают в 2 млрд рублей. Современный центр поддержки участников СВО позволит решать вопросы самого разного уровня, в том числе медико-социальной реабилитации и адаптации.