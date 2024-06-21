Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР

Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР.

Об этом пишет «Рёнхап».

«Это стало третьим нарушением границы Северной Кореей в этом месяце после аналогичных инцидентов...», — говорится в материале.



Южная Корея может отправить оружие ВСУ в ответ на сотрудничество России с КНДР

Ранее в «Рёнхап» сообщили, что военные КНДР строят стены и дороги в демилитаризованной зоне.

Также Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН.