«Рёнхап»: южнокорейские военные открыли предупредительный огонь по солдатам КНДР
Южнокорейские военные открыли предупредительный огонь после нарушения границы солдатами КНДР.
Об этом пишет «Рёнхап».
«Это стало третьим нарушением границы Северной Кореей в этом месяце после аналогичных инцидентов...», — говорится в материале.
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Ранее в «Рёнхап» сообщили, что военные КНДР строят стены и дороги в демилитаризованной зоне.
Также Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН.