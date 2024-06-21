Подразделения ВДВ РФ уничтожили артиллерию ВСУ

Бойцы подразделения ВДВ группировки "Днепр" при помощи "Ланцетов" уничтожили гаубицу М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт" ВСУ на расстоянии 30 км от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За несколько часов наблюдения были обнаружены два объекта в тылу противника на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения. Ими оказались американская гаубица М-777 и артиллерийское орудие "Гиацинт". Точными ударами барражирующего боеприпаса "Ланцет" оба орудия были уничтожены", - говорится в сообщении.



Отмечается, что соединения и воинские части ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Расчеты разведывательного беспилотника "Зала" дежурят в небе круглосуточно, наблюдая за противником с высоты и выявляя объекты для уничтожения.

"Для их уничтожения используется барражирующий боеприпас "Ланцет", запуск которого осуществляет расчет БПЛА ВДВ из состава группировки "Днепр". Наведение и сопровождение российского беспилотника проводится операторами в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели", - отметили в военном ведомстве.