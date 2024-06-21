Украинские военные командиры категорически запрещают своим солдатам сдавать оружие и попадать в плен к российским силам, выдавая им инструкции по «правильной смерти». Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал мобилизованный из Николаевской области Юрий Водян, находящийся в российском плену.

«Перед заданием нам говорилась такая вещь, что мне вообще не понравилось: «Всегда иметь при себе гранату и патрон – это чисто свои, чтобы в плен не сдаваться», – сказал собеседник агентства.



Юрий Водян сообщил, что перед каждым заданием солдатам напоминали о том, что они всегда должны иметь при себе гранату и патрон на случай, если попадут в безвыходную ситуацию. По его словам, эта мера предназначена для того, чтобы избежать сдачи в плен.

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Украинских военных активно запугивали историями о жестоком обращении с пленными в российских лагерях.

«Видосы в интернете ходили всякие, что мучают, издеваются, отрезают гениталии, уши отрезают, носы отрезают, кого-то молотками забивают до смерти», – объяснил боец ВСУ.



Однако, попав в плен, Юрий Водян убедился, что все эти страшные рассказы оказались ложью. Он отметил, что к пленным относятся с уважением, обеспечивают медицинской помощью и трехразовым питанием.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили формирования ВСУ в Волчанске. В частности, за сутки украинские войска потеряли до 300 бойцов.