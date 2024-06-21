Украинские военные оценили обстановку вокруг Часова Яра

Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) оценили обстановку вокруг Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР) как очень тяжелую. Об этом говорится в сообщении подразделения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что российские войска постоянно устраивают лобовые штурмы и пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, Часов Яр «обстреливают управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения», заявили военнослужащие.

Ранее депутат Государственной Думы, координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР) Виктор Володацкий сообщил, что российские войска примерно на 70 процентов контролируют город Часов Яр.