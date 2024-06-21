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Силы ПВО сбили два беспилотника и одну ракету над Геническом Херсонской области

Система противовоздушной обороны перехватила два украинских беспилотника и одну ракету над Геническом в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко ТАСС.

Силы ПВО сбили два беспилотника и одну ракету над Геническом Херсонской области
© РИА Новости
"Противовоздушная оборона сбила одну ракету и два беспилотника", — отметил он.

По его словам, система также перехватила снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром. Меньше часа назад силы ПВО РФ отразили ракетную атаку в небе над Мелитополем. В то же время на Украине в Винницкой области обесточены 218 тысяч абонентов 20 июня. Сообщается, что были обесточены жители 427 населенных пунктов области.

На данный момент без света остаются более 7,2 тысячи в Киевской области. До этого сообщалось, что в Сумской области Украины в ходе ночной атаки дронов ВС РФ был поврежден объект энергетики. По информации компании, из-за этого были обесточены 14 населенных пунктов. Сейчас идет процесс восстановления энергопотребления.

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Владимир Василенко