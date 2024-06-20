В США подтвердили запрет атаковать ракетами ATACMS вглубь России

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что ВСУ по прежнему нельзя использовать американское оружие, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По словам Райдера, ВСУ могут применять оружие США только по тем целям, которые расположены в районах на границе с Харьковской областью.

«Не было никаких изменений в политике», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.



Райдер добавил, что Пентагон также не разрешал использовать для ударов вглубь России американские орудия дальнего радиуса действия.

Ранее США разрешили Украине бить по России из РСЗО HIMARS.